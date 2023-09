Okafor scalpita per il debutto da titolare: quando potrebbe avvenire. L’attaccante cerca la maglia da titolare e Pioli potrebbe accontentarlo

Milan Newcastle ha evidenziato ancora una volta un problema in attacco: i rossoneri creano ma non segnano. Due fattori incidono su questo: un Leao poco lucido e un Giroud prossimo ai 37 anni e perseguitato dal dolore alla caviglia. In un calendario in cui si gioca ogni tre giorni, Pioli deve guardare alla panchina.

Qui, scalpita, Noah Okafor. Alla ricerca del suo debutto da titolare, il rossonero potrebbe vedersi contro Verona (sabato 23) o contro Cagliari (mercoledì 27). Il compito di Pioli è chiaro: non renderlo inesistente come fatto con Origi o Rebic. Lo scrive il Corriere della Sera.