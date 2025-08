Okafor, il Milan non lo svende: può partire ad una condizione. Avete visto?

Okafor non sarà svenduto dal Milan in questa sessione di calciomercato! Può partire ad una condizione

Il calciomercato estivo entra nel vivo e le strategie delle grandi squadre iniziano a delinearsi con chiarezza. Una delle situazioni più discusse in casa Milan riguarda il futuro di Noah Okafor, attaccante svizzero classe 2000, arrivato a Milano la scorsa stagione. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il Diavolo ha preso una decisione ferma riguardo al suo cartellino: Okafor non sarà né svenduto né ceduto in prestito.

La Valutazione del Milan per Okafor

I rossoneri, guidati dalla dirigenza, hanno stabilito una cifra ben precisa per lasciare partire il giovane talento: un’offerta importante che si aggira intorno ai 15 milioni di euro. Questa mossa sottolinea la volontà del club di non deprezzare un asset in cui ha investito e che considera ancora prezioso per il futuro. La cifra richiesta riflette l’investimento iniziale e il potenziale che il club riconosce nell’ex Salisburgo, nonostante una prima stagione non sempre brillante in termini di continuità realizzativa.

Okafor nel Sistema di Allegri

In assenza di un’offerta ritenuta congrua, Noah Okafor rimarrà a disposizione di Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico toscano che si appresta a guidare la squadra nella prossima stagione. Okafor, con la sua velocità e la capacità di giocare sia da punta centrale che da esterno, rappresenterebbe un’alternativa tattica interessante per l’attacco rossonero. La sua versatilità potrebbe rivelarsi fondamentale in un calendario fitto di impegni, tra campionato, coppe nazionali ed europee.

Strategie di Mercato del Diavolo

La posizione del Milan su Okafor si inserisce in una più ampia strategia di mercato. Il club non intende farsi trovare impreparato e valuterà con attenzione ogni proposta, ma senza fretta o necessità di fare cassa a tutti i costi per questo specifico giocatore. L’obiettivo primario dei giganti milanesi rimane quello di costruire una rosa competitiva, in grado di lottare su più fronti. La possibile permanenza di Okafor, in caso di mancato raggiungimento della cifra richiesta, garantirebbe ad Allegri una risorsa in più per le rotazioni offensive, mantenendo alta la qualità della rosa.