Okafor, il Milan lo ha salutato così: i suoi gol hanno lasciato il segno

Okafor ha lasciato il Milan per andare al Leeds: il club ha salutato così l’attaccante svizzero

Milan saluta Noah Okafor. L’attaccante svizzero, che in una sola stagione con la maglia rossonera ha saputo farsi apprezzare per la sua velocità e il suo impegno, si trasferisce a titolo definitivo al Leeds United. L’affare, concluso sulla base di circa 21 milioni di euro, segna un’importante plusvalenza per il club meneghino, che lo aveva prelevato dal Salisburgo per una cifra notevolmente inferiore. La notizia è stata ufficializzata direttamente dal club di Via Aldo Rossi, che ha salutato il giocatore attraverso i propri canali social, augurandogli il meglio per la sua nuova avventura in Inghilterra.

Last-minute hero on many occasions. Thanks, Noah ❤️ pic.twitter.com/qDInJmZ0UM — AC Milan (@acmilan) August 21, 2025

Un’esperienza breve ma intensa con i rossoneri

L’avventura di Okafor al Milan è stata breve, ma ha lasciato il segno. Arrivato con grandi aspettative, il giocatore ha saputo ritagliarsi il suo spazio, diventando un’importante alternativa nel reparto offensivo. Pur non essendo un titolare inamovibile, il suo contributo è stato prezioso, soprattutto in determinate partite in cui ha saputo essere decisivo. I tifosi del Diavolo ricorderanno le sue accelerazioni e i suoi guizzi, che hanno spesso creato scompiglio nelle retroguardie avversarie.

Il Leeds si assicura un attaccante di prospettiva

Il Leeds United, club militante nel campionato inglese, si assicura un attaccante giovane e con un grande potenziale. L’arrivo di Okafor rappresenta un acquisto di spessore per i Whites, che puntano a un piazzamento di rilievo in campionato. Il giocatore svizzero avrà l’opportunità di mettersi in mostra in un torneo molto competitivo, cercando di conquistare un posto da titolare e di diventare un punto di riferimento per la sua squadra. La cessione di Okafor permette ai rossoneri di avere un’importante somma da reinvestire sul mercato per un nuovo attaccante. Con questa mossa di mercato, i rossoneri dimostrano ancora una volta la loro attenzione alla sostenibilità finanziaria, unendo l’esigenza di bilancio alla ricerca di nuovi talenti che possano contribuire al successo della squadra nel lungo periodo.