Okafor ufficiale al Leeds! Ecco il comunicato della cessione dell'ex rossonero.

Il calciomercato estivo continua a muoversi a ritmi serrati e questa volta è il Milan a chiudere un’operazione in uscita che era nell’aria da giorni. Noah Okafor, l’attaccante svizzero arrivato in Italia solo un anno fa, è ufficialmente un nuovo giocatore del Leeds United FC. Il club rossonero ha confermato la cessione con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, mettendo la parola fine a un’avventura durata una sola stagione.

“AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Noah Okafor al Leeds United FC. Il Club ringrazia Noah per l’impegno profuso e la professionalità sempre dimostrata, e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali”, si legge nella nota.

L’operazione rientra nella strategia del Diavolo di alleggerire la rosa e di finanziare le nuove mosse di mercato. La cessione dell’attaccante, pur non essendo un titolarissimo nell’ultima annata, genera una plusvalenza che sarà reinvestita per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione. Il Leeds, un club di grande tradizione nel calcio inglese, accoglie un giocatore dinamico e versatile, capace di agire sia da punta centrale che da esterno, e che cerca ora una maggiore continuità per esprimere tutto il suo potenziale.

La partenza di Okafor si inserisce perfettamente nel quadro della rivoluzione che sta coinvolgendo il club di Via Aldo Rossi. L’arrivo del nuovo direttore sportivo, Igli Tare, ha dato il via a una serie di cambiamenti significativi, a partire dalla panchina. Il Milan ha infatti affidato la guida tecnica all’esperto Massimiliano Allegri, già vincitore di uno Scudetto con i rossoneri, che torna a sedersi sulla panchina milanista con l’obiettivo di riportare la squadra ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Le mosse di mercato, sia in entrata che in uscita, sono attentamente studiate dal nuovo tandem dirigenziale, che intende plasmare una rosa in grado di affrontare le nuove sfide. Il saluto a Okafor, ripreso anche con un post su X (ex Twitter) da parte del club, chiude un capitolo e ne apre uno nuovo, sia per il giocatore che per il club milanese, che ora guarda con fiducia al futuro e al consolidamento del proprio progetto sportivo.