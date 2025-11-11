News
Odogu convocato dalla Germania U20: tutti gli impegni del giovane difensore del Milan
Odogu, difensore del Milan ed ex Wolfsburg, è stato convocato dalla Germania U20: di seguito l’elenco degli impegni
La sosta per le Nazionali ha determinato il consueto svuotamento del centro sportivo di Milanello, con ben 12 calciatori rossoneri impegnati con le rispettive selezioni. Nonostante ciò, diversi giocatori del Milan sono rimasti ad allenarsi con Massimiliano Allegri, dedicandosi al recupero da infortuni o al miglioramento della condizione.
Tra i giovani talenti impegnati con le nazionali giovanili c’è il difensore David Odogu, convocato dalla Germania Under 20 per i match di Elite League.
Gli impegni di Odogu in Spagna
Il giovane difensore affronterà due sfide di prestigio, entrambe in programma a Valencia (Spagna):
- Germania-Romania: Venerdì 14 novembre alle ore 15:00.
- Germania-Italia: Lunedì 17 novembre alle ore 15:00.
Il match contro l’Italia Under 20 sarà particolarmente sentito per il difensore rossonero.