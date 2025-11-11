Connect with us

News

Odogu convocato dalla Germania U20: tutti gli impegni del giovane difensore del Milan

Calciomercato News

Giovane, la rivelazione del Verona: da parametro zero a golosa suggestione per il Milan. Tare monitora la situazione. Ultime

News

Allegri e il diktat al suo Milan: quella statistica va assolutamente invertita dopo la sosta. Il dato

News

Nazionali Milan, Athekame tra i 12 rossoneri convocati: ecco tutti gli impegno del terzino

News

Jashari escluso dalla Svizzera: amichevole con l'Entella la chiave per il rilancio. Il piano di Allegri tra Modric e il nuovo ruolo

News

Odogu convocato dalla Germania U20: tutti gli impegni del giovane difensore del Milan

Milan news 24

Published

18 minuti ago

on

By

Odogu

Odogu, difensore del Milan ed ex Wolfsburg, è stato convocato dalla Germania U20: di seguito l’elenco degli impegni

La sosta per le Nazionali ha determinato il consueto svuotamento del centro sportivo di Milanello, con ben 12 calciatori rossoneri impegnati con le rispettive selezioni. Nonostante ciò, diversi giocatori del Milan sono rimasti ad allenarsi con Massimiliano Allegri, dedicandosi al recupero da infortuni o al miglioramento della condizione.

Tra i giovani talenti impegnati con le nazionali giovanili c’è il difensore David Odogu, convocato dalla Germania Under 20 per i match di Elite League.

Gli impegni di Odogu in Spagna

Il giovane difensore affronterà due sfide di prestigio, entrambe in programma a Valencia (Spagna):

  • Germania-Romania: Venerdì 14 novembre alle ore 15:00.
  • Germania-Italia: Lunedì 17 novembre alle ore 15:00.

Il match contro l’Italia Under 20 sarà particolarmente sentito per il difensore rossonero.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.