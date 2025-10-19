Oddo spiega: «Sconfitta di oggi col Caldiero Terme? C’è una cosa molto più importante e che mi rende orgoglioso. Ecco quale»

Oddo, tecnico di Milan Futuro, ha commentato senza grande preoccupazione la sconfitta odierna contro il Caldiero Terme: le dichiarazioni

Massimo Oddo, tecnico di Milan Futuro, ha commentato ai cronisti presenti la sconfitta interna per 2-0 subita contro il Caldiero Terme, match valido per l’ottava giornata di Serie D. L’allenatore ha messo in evidenza la natura formativa della squadra e le differenze con un campionato di categoria.

Cosa l’ha convinta di più e cosa meno?

“Come in ogni partita ci sono lati negativi e positivi, anche quando si vince. Ci sta perdere contro una squadra di categoria, oggi si è visto. In questo tipo di campionato contano di più scaltrezza e malizia piuttosto che il fattore tattico. Noi siamo il Milan, giochiamo, ma poi pecchiamo in errori di ingenuità che fanno sì che poi paghi con errori che regalano gol e prestazioni. Noi giochiamo questo campionato per questo: per far crescere questi ragazzi, molti dei quali hanno anche saltato lo step Primavera“.

C’è rammarico per il plateale calcio di rigore non assegnato?

“Neanche me lo ricordo. Mi focalizzo più su analizzare i difetti, specialmente individuali e poi di squadra, per capire come migliorare i ragazzi. Il rigore dato o non dato, gli errori che commettiamo, lasciano il tempo che trovano: li analizziamo e lo facciamo soprattutto con le cose che non vanno“.

Che soddisfazione si prova ad avere due ragazzi come Balentien e Sala con la prima squadra?

“È una vittoria che vale molto di più di una semplice vittoria contro il Caldiero, squadra di Serie D. Quello che dobbiamo fare noi è questo, portare più giocatori possibili in prima squadra: oggi ce ne sono due e anche con ottime chance di partecipare all’incontro [di Serie A], sono in cinque in panchina più i due portieri. Quella sarebbe una vittoria per tutto Milan Futuro“.