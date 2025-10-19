News
Milan Futuro Caldiero Terme 0-2: seconda sconfitta consecutiva per Oddo. Brutto secondo tempo e recriminazioni sull’arbitraggio
Milan Futuro Caldiero Terme 0-2: brutta sconfitta per i ragazzi di Massimo Oddo al termine di un secondo tempo con tante recriminazioni
FINE PARTITA allo stadio “Felice Chinetti” di Solbiate Arno: Milan Futuro-Caldiero Terme finisce 0-2. I Rossoneri di Massimo Oddo cadono per la seconda volta consecutiva nel campionato di Serie D, subendo una sconfitta netta contro un avversario ben organizzato.
Il risultato finale è frutto soprattutto di un brutto secondo tempo da parte della formazione del Milan Futuro. Nonostante i tentativi di Oddo di scuotere i suoi, la squadra ha mostrato poca incisività e ha concesso troppo spazio al Caldiero Terme.
La prestazione, già sottotono, è stata ulteriormente condizionata da un arbitraggio più che discutibile, che ha lasciato diverse recriminazioni nell’ambiente Rossonero.
Per il Milan Futuro, l’obiettivo è ora ritrovare immediatamente la giusta concentrazione e la rotta vincente per non compromettere l’ambizioso progetto in Serie D.