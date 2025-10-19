Formazioni ufficiali Milan Futuro Caldiero Terme: le scelte di Oddo e Soave

Connect with us

Formazioni ufficiali Milan Futuro Caldiero Terme: di seguito gli schieramenti scelti da Oddo e Soave in vista della sfida delle 15

Tutto è pronto allo stadio “Felice Chinetti” di Solbiate Arno per il match di Serie D tra Milan Futuro e Caldiero Terme, con calcio d’inizio alle ore 15:00. La squadra di Massimo Oddo torna in campo dopo la sosta con l’obiettivo di riscattare la prima sconfitta stagionale e di dimostrare la crescita del progetto giovanile.

Il tecnico Rossonero schiera i suoi con il 4-3-3, affidandosi in attacco al talento di Diego Sia e a Domnitei. A centrocampo, l’esperienza è affidata a Geroli, Hozdic e Branca. In difesa, la linea a quattro è composta da Cappelletti, Minotti, Dutu e Borsani davanti al portiere Torriani.

Il Caldiero Terme, allenato da Soave, risponde con una formazione compatta, guidata in attacco da Caneva e Pelagatti.

Formazioni ufficiali Milan Futuro Caldiero Terme

MILAN FUTURO (4-3-3): Torriani; Cappelletti, Minotti, Dutu, Borsani; Geroli, Hozdic, Branca; Perina, Domnitei, Sia. A disp.: Bouyer, Vladimirovic, Perrucci, Karaca, Mancioppi, Eletu, Lupo, Magrassi, Ibrahimovic. All. Oddo.

CALDIERO TERME: Zouaghi, Viviani, Petdji Tsila, Cavallotti, Goglino, Locati, Gecchele, Gentile, Caneva, Pelagatti. A disp.: Malusa’, Amoh, Furini, Mauri, Liberati, Orfeini, Parisi, Borgna. All. Soave.

