Oddo soddisfatto dopo la vittoria sull'Oltrepò: «Una prestazione importante, La strada è giusta anche se oggi devo rimproverare questa cosa alla squadra»

20 secondi ago

Oddo

Oddo, tecnico di Milan Futuro, ha espresso la propria soddisfazione dopo la vittoria odierna contro l’Oltrepò: le dichiarazioni

Massimo Oddo, allenatore del Milan Futuro, ha rilasciato le sue dichiarazioni dopo la vittoria ottenuta oggi in Serie D contro l’Oltrepò, un match deciso dalle reti di Eletu e Sia.

Il tecnico rossonero ha analizzato la prestazione della sua squadra, sottolineando la qualità del gioco espressa, soprattutto nella prima frazione di gara.

Oddo: analisi della gara e il black-out nella ripresa

Oddo ha lodato la manovra della squadra: «Abbiamo giocato un buon calcio, un ottimo primo tempo dove forse non siamo stati abbastanza concreti».

Tuttavia, ha ammesso la tendenza della squadra ad avere cali di tensione, un aspetto su cui lavorare per il futuro: «Nella ripresa come spesso accade abbiamo avuto un momento di black-out». Secondo l’allenatore, in questi frangenti i giovani devono imparare a gestire la pressione con semplicità: «ci sono momenti in cui bisogna fare cose semplici e stare tranquilli».

Vittoria meritata e fiducia nel lavoro

Nonostante la breve fase di difficoltà, Oddo ha ritenuto che la vittoria finale fosse ampiamente meritata: «Una vittoria meritata direi, anche grazie ai cambi che ci hanno dato una mano».

L’apporto dei subentrati è stato cruciale per ritrovare la lucidità e l’incisività necessaria. Il tecnico ha infine espresso fiducia nel percorso intrapreso dai suoi ragazzi: «La strada è giusta, dobbiamo continuare a lavorare». La vittoria in Serie D conferma la crescita del progetto Milan Futuro.

