Nuovo Stadio Milano: svolta in casa Inter, c’è l’accordo

Importante retroscena di Repubblica. L’Inter ha trovato l’accordo per la costruzione del nuovo stadio a Rozzano

Svolta in casa Inter per quanto riguarda il tema nuovo stadio che coinvolge anche il Milan. Secondo il retroscena di Repubblica i neroazzurri hanno trovato l’accordo per la costruzione del nuovo stadio a Rozzano:

«L’Inter farà a Rozzano il suo nuovo stadio.La società ha appena firmato un accordo con la Infrafin (gruppo Cabassi) che le dà il diritto di esclusiva su un’area di circa un milione di metri quadri nel comune di Rozzano, al confine con Assago. Nei prossimi cinque/sei mesi il club svolgerà gli studi di fattibilità per il nuovo stadio».