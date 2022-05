Nuovo stadio Milano, individuato il coordinatore per il dibattito pubblico: il comunicato

Il comune di Milano ha annunciato che è stato individuato il coordinatore per il dibattito pubblico sul nuovo stadio di Milano. Ecco il comunicato:

«La commissione, costituita per l’esame delle offerte pervenute – tre complessivamente – ha presentato oggi l’esito. individuando come migliore offerta quella di Avventura urbana Srl, che ha indicato il nome di Andrea Pillon a capo del team di 15 professionisti che supporteranno il coordinatore nella gestione del dibattito pubblico. Con il perfezionamento dell’affidamento, che avverrà a seguito dell’approvazione del bilancio comunale, e la presentazione da parte dei due club dello studio di fattibilità aggiornato nei termini richiesti dall’Amministrazione comunale. si avvierà il percorso di partecipazione cittadina. Il team si occuperà di definire le tappe del processo, il calendario degli incontri, le modalità di ascolto e partecipazione dei cittadini. Predisporrà e gestirà un piano di comunicazione e informazione al pubblico, con l’organizzazione di incontri e dibattiti in presenza e online. Il Documento di progetto dovrà prevedere modalità di coinvolgimento idonee a favorire un dialogo plurale ed approfondito ed assicurare la più ampia partecipazione. Il percorso si concluderà con la presentazione, da parte del coordinatore, di una relazione conclusiva che terrà conto delle posizioni emerse».