Nuovo Stadio Milano, ecco le tempistiche ufficiali: inaugurazione a dicembre 2030. Demolizione del Meazza inizierà nel 2031. Il cronoprogramma

23 minuti ago

San Siro

Nuovo stadio Milano, sdoganate le tempistiche ufficiali: tutti i dettagli sul cronoprogramma, impianto pronto per quella data

Dopo la storica firma del rogito di mercoledì 5 novembre, che ha ufficializzato l’acquisizione dello stadio Giuseppe Meazza e delle aree limitrofe da parte di Inter e Milan, è iniziata la fase operativa per la realizzazione del nuovo impianto di proprietà.

Secondo i documenti ufficiali consultati e riportati da Calcio&Finanza, il piano di sviluppo si estende per il prossimo decennio, scandito in due fasi principali:

Nuovo stadio Milano, fase 1: realizzazione e demolizione

L’Inter e il Milan prevedono un iter serrato per la costruzione e l’inaugurazione del nuovo stadio:

  • Progettazione e Approvazione (2025-2027): La fase di progettazione preliminare e l’approvazione del piano urbanistico richiederanno circa due anni, con l’approvazione finale del progetto prevista per marzo 2027.
  • Realizzazione (2027-2030): La costruzione effettiva del nuovo stadio di Milano richiederà 36 mesi, con inizio a ottobre 2027 e inaugurazione fissata per dicembre 2030.
  • Demolizione del Meazza (2031-2032): La demolizione e la parziale conservazione del vecchio stadio Meazza avverrà in un periodo di 14 mesi, da aprile 2031 a maggio 2032.

Fase 2: rifunzionalizzazione dell’area

La riqualificazione del comparto multifunzionale, che include la rifunzionalizzazione delle aree del Meazza, procederà successivamente:

  • Completamento Progetto (2033-2035): Gli interventi di realizzazione delle opere di fase 2, compresa la rifunzionalizzazione, sono previsti da luglio 2033 a novembre 2035, data dell’inaugurazione del comparto multifunzionale.
