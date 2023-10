Nuovo stadio Milan, il sindaco di San Donato: «Buone possibilità, rossoneri ottimisti»

Francesco Squeri, sindaco di San Donato Milanese, intervistato da 7 Gold, ha rilasciato queste parole sul progetto del nuovo stadio del Milan

«Il Milan ci ha presentato una proposta di variante circa due settimane fa, adesso i nostri tecnici insieme ai consulenti approfondiranno lo studio di questo progetto e più avanti si vedrà quali saranno le ricadute positive o negative sul territorio. Non siamo gli unici protagonisti, perché dopo aver studiato il progetto si andrà a un accordo di programma con Regione Lombardia, Città Metropolitana, Comune di Milano, Ente Parco Sud Agricolo, Autostrade e Ferrovie. Dopo questo lungo percorso che penso durerà circa due anni, si potranno tirare le somme e vedere se il progetto si potrà realizzare o meno»

PRIMA VOLTA CHE IL MILAN LO HA CONTATTATO – «Quasi non ci credevo. Io lo chiamo ‘uragano stadio’ perché ci sono cose positive e altre negative, che dobbiamo approfondire e studiare, soprattutto per quanto riguarda la mobilità e la viabilità, aspetti molto importanti per non avere effetti troppo negativi per la cittadinanza. A San Donato si è creato il comitato ‘No stadio’, capisco le loro preoccupazioni e le rispetto, io sono il sindaco garante di tutti i cittadini, non solo di chi vuole lo stadio ma anche di chi non lo vuole, quindi questo studio porterà a un risultato che spero sia obiettivo e per il bene della città»