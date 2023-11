Nuovo stadio Milan, Mistretta gela i rossoneri: «Nel 2028 potrebbero non giocare a San Donato»

Massimiliano Mistretta, assessore alle Opere Pubbliche e Mobilità di San Donato ha gelato il Milan sul tema nuovo stadio

Doccia fredda. Massimiliano Mistretta, assessore alle Opere Pubbliche e Mobilità di San Donato ha gelato il Milan sul tema nuovo stadio. Le sue parole durante l’ultima giornata di MF Real Estate Week, la tre giorni di Class Editori giunta alla seconda edizione e dedicata al confronto su idee, progetti, strategie e visioni sul vivere, abitare e lavorare nelle città del presente e del futuro prossimo:

«L’amministrazione del Comune di San Donato deve valutare bene il progetto dello stadio del Milan nell’area San Francesco. Il 27 settembre il club rossonero ha presentato la proposta, ora gli uffici tecnici stanno svolgendo una valutazione normativa per capire se e quando avviare l’iter istruttorio. Direi quindi che siamo ancora in una fase preliminare. Una volta superato questo step, si entrerà in una fase di valutazione più politica riguardante il progetto e le sue ricadute. Preoccupazioni per la falda acquifera, sotto il suolo di Milano? Non ha impatto sullo stadio o sulla costruzione. Anche perché i parcheggi saranno realizzati in superficie e non impatteranno la falda»

VIABILITA‘ – «L’aspetto della viabilità legato al progetto dello stadio del Milan nel comune di San Donato è quello che preoccupa più i cittadini. La sfida sarà quella di garantire il più possibile che San Donato non venga invaso dalle macchine. I posti e i parcheggi previsti dal progetto sono attualmente oltre 5 mila, tra auto e moto. Ma ci sono altri parcheggi, alle porte di San Donato, e anche altre aree che possono contribuire a creare una risposta»

DEBUTTO MILAN A SAN DONATO NELLA STAGIONE 2028-29 – «È probabile che nel 2028 il fischio di inizio del campionato per il Milan sarà a San Donato. Riteniamo che la forza del progetto e la dimensione dell’investimento faranno sì che le risposte ai timori siano efficaci. Se ciò non avverrà, è chiaro che il fischio di inizio del campionato 2028/29 non sarà a San Donato»

ORDINE PUBBLICO – «Come fa Assago con il Forum, c’è la possibilità di fare delle convenzioni con Milano per garantire un presidio di forze dell’ordine, seguendo delle pratiche consuete»