Nuovo stadio Milan, il Ministro Abodi: «Il progetto va avanti. Per San Siro mi auguro una cosa»

Dal palco del DLA Piper Sport Forum, il Ministro dello Sport Andrea Abodi ha parlato anche del nuovo stadio del Milan.

QUESTIONE STADIO – «Se guardiamo la città di Milano, registro positivamente che il progetto del Milan va avanti e che l’Inter ha una sua progettualità. San Siro ha certamente caratteristiche straordinarie e una storia meravigliosa, mi auguro che si possa adattare anche al futuro e non soltanto al passato. E’ un auspicio che vale per tutta Italia, a Milano il problema indubbiamente c’è ma mi fermo qui per rispetto soprattutto per quello che farà l’amministrazione comunale, che è il primo soggetto interessato».