Nuovo stadio Milan-Inter, la situazione aggiornata

Il Milan continua a lavorare per quanto riguarda la questione legata al nuovo stadio: le ultime sul progetto

La costruzione di un nuovo stadio è uno dei temi caldi degli ultimi mesi tra Inter e Milan. L’ipotesi di uno stadio assieme ai rossoneri non è ancora del tutto tramontata, ma i nerazzurri pensano anche ad un’alternativa in autonomia. A fare il punto sulla questione è Tuttosport.

Sul quotidiano si legge: «Si continua a portare avanti l’alternativa di uno stadio in autonomia a Rozzano. Su questo progetto potrebbero esserci novità entro la fine del mese. A quel punto sarà interessante capire cosa succederà con una variabile che dovrà essere decisa il prossimo ottobre: l’eventuale assegnazione degli Europei del 2032 all’Italia, in lizza con la Turchia. In caso di risposta positiva da parte dell’Uefa al nostro Paese sarà curioso capire quale sarebbe lo stadio di Milano a ospitare le partite della manifestazione. Nel caso in cui davvero Inter e Milan avranno due impianti diversi. A meno che l’assegnazione degli Europei non contribuisca a mischiare ancora le carte con altri cambiamenti nella scaletta di questa vicenda infinita, iniziata quattro anni fa senza aver ancora prodotto qualcosa di concreto».