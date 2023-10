Nuovo stadio Milan, il sindaco di San Donato:  «Un’opportunità da non farci scappare»

Francesco Squeri, sindaco di San Donato Milanese, intervistato da Sky, ha rilasciato queste parole sul progetto del nuovo stadio del Milan

«Il Milan ha presentato questa proposta di variante. Ora per noi inizia un percorso di studio e approfondimento per capire quali sono gli impatti positivi e quelli negativi. Poi si andrà in Consiglio Comunale per vedere se la variante verrà accettata o meno. Serviranno due o tre mesi per tutto questo. Dopo il voto in Consiglio Comunale, si aprirà un accordo di programma con tutti gli enti coinvolti come Regione Lombardia, Città Metropolitana, Comune di Milano, Autostrade per l’Italia, Ferrovie dello Stadio, Parco Sud Agricolo. Ci vorrà un anno e mezzo»

PROGETTO – «Si è creato un comitato del no. Si sentono solo cose negative ultimamente. Noi come Amministrazione ci impegniamo per far sì che ci siano grandi benefici per la città. Con questo progetto, San Donato tornerebbe ad essere una città attrattiva. Se lo stadio verrà realizzato sicuramente, ci sarà un potenziamento della mobilità su rotaia. La stazione diventerà una vera stazione finalmente. Lo stadio è un’opportunità che non possiamo farci scappare»