Nuovo San Siro, quanti vantaggi per Inter e Milan: crescono gli incassi. Cifre e dettagli

Nuovo San Siro, Inter e Milan avranno grandi vantaggi economici! Svelate tutte le cifre

L’eterna corsa al vertice del calcio europeo passa sempre più per le infrastrutture di proprietà. Per i due colossi di Milano, il Milan e l’Inter, la realizzazione del nuovo stadio non è solo un progetto sportivo, ma una vera e propria necessità economica che cambierà per sempre l’equilibrio finanziario dei club. L’obiettivo primario è colmare il gap di ricavi che ancora separa le due milanesi dalle potenze di Premier League e Liga.

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, le stime sul futuro economico dei due club sono sbalorditive e confermano la strategicità dell’investimento.

Il Salto Finanziario Atteso

Attualmente, il vetusto e glorioso San Siro, pur garantendo un’affluenza record, genera per ciascuna società introiti da stadio che si attestano intorno agli 80 milioni di euro a stagione. Una cifra considerevole nel panorama italiano, ma insufficiente per competere con i top club continentali che superano regolarmente la soglia dei 150 milioni.

La svolta è attesa con l’inaugurazione del nuovo impianto. Le proiezioni indicano che, una volta che la nuova “Scala del Calcio” sarà pienamente operativa – un progetto ambizioso che include aree hospitality, negozi, ristoranti e musei gestiti interamente dai club – i ricavi da stadio per l’Inter e per il Diavolo potrebbero schizzare fino a quota 180 milioni di euro all’anno. Un incremento che significa più che un raddoppio e che inietta liquidità vitale per il mercato e la sostenibilità dei bilanci.

Un Modello di Business Europeo

Questo balzo in avanti non deriverebbe solo dalla vendita dei biglietti, ma dalla trasformazione dello stadio in un asset generatore di entrate costante, sette giorni su sette.

Aree Premium: L’aumento dei posti VIP e dei sky box, venduti a prezzi elevati, è il principale motore di crescita.

L’aumento dei posti VIP e dei sky box, venduti a prezzi elevati, è il principale motore di crescita. Naming Rights: La cessione dei diritti sul nome dell’impianto (il cosiddetto Naming Rights) garantirebbe decine di milioni di euro aggiuntivi.

La cessione dei diritti sul nome dell’impianto (il cosiddetto Naming Rights) garantirebbe decine di milioni di euro aggiuntivi. Eventi e Hospitality: La possibilità di ospitare eventi non calcistici, conferenze e la gestione diretta dei servizi interni (musei, store, ristorazione) completerebbe il quadro.

Per l’Inter, guidata dal suo ambizioso management, e per i rossoneri, che puntano a consolidare la crescita sportiva e finanziaria, il nuovo stadio rappresenta la chiave per sbloccare un potenziale economico finora inespresso, proiettando finalmente i due club tra le élite europee anche in termini di fatturato.