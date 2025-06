Nuovo CT Italia, ufficiale la nomina di Gattuso: c’è il comunicato della FIGC sull’ex Milan

Nuovo CT Italia, è ufficiale la nomina di Gennaro Gattuso, ex allenatore del Milan tra le altre, come successore di Luciano Spalletti

Gennaro Gattuso, ex Milan, è il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale italiana: la notizia, che circolava già da alcuni giorni, è stata ufficializzata quest’oggi dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio con un comunicato stampa che ha messo fine a mesi di speculazioni e incertezze sulla guida tecnica degli Azzurri. La scelta ricade su un nome di grande carisma e temperamento, un ex campione del mondo che porta con sé l’esperienza di una carriera da calciatore di altissimo livello e una, seppur altalenante, da allenatore.

Toccherà dunque a “Ringhio” Gattuso, classe 1978, sostituire Luciano Spalletti, la cui avventura sulla panchina dell’Italia si è interrotta bruscamente dopo la pesante sconfitta per 6-0 subita lo scorso 6 giugno contro la Norvegia. Un risultato che ha compromesso seriamente il cammino dell’Italia verso i Mondiali del 2026, rendendo la qualificazione diretta un miraggio e proiettando gli Azzurri verso i temuti playoff.

L’allenatore calabrese, reduce dall’esperienza croata con l’Hajduk Spalato, dove ha guidato la squadra per una parte della stagione, avrà ora il difficile compito di rilanciare una Nazionale in evidente difficoltà, sia sotto il profilo del gioco che morale. Le aspettative sono altissime, e la pressione sarà enorme, considerando la storia e l’importanza della maglia azzurra.

Il comunicato ufficiale della FIGC, che ha fatto chiarezza sulla successione, recita testualmente: “La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica di aver conferito l’incarico di Commissario Tecnico della Nazionale italiana a Gennaro Gattuso. L’allenatore calabrese sarà presentato giovedì 19 giugno, alle ore 11, presso l’Hotel Parco dei Principi a Roma”. Una data, quella del 19 giugno, che segnerà l’inizio ufficiale dell’era Gattuso sulla panchina azzurra.

Le parole del presidente federale Gabriele Gravina non lasciano spazio a dubbi sull’entusiasmo e la convinzione riposti in questa scelta. “Gattuso è un simbolo del calcio italiano, l’azzurro per lui è come una seconda pelle. Le sue motivazioni, la sua professionalità e la sua esperienza saranno fondamentali per affrontare al meglio i prossimi impegni della Nazionale. Consapevoli dell’importanza dell’obiettivo che vogliamo raggiungere, lo ringrazio per la disponibilità e la totale dedizione con cui ha accettato questa sfida, condividendo il progetto della FIGC di sviluppo complessivo del nostro calcio, nel quale la maglia azzurra riveste una centralità strategica”.

La nomina di Gattuso rappresenta una svolta decisa per la Nazionale. Conosciuto per la sua grinta, la sua determinazione e il suo approccio pragmatico al calcio, Gattuso dovrà ora dimostrare di saper tradurre queste sue caratteristiche in un progetto tecnico vincente. La qualificazione al Mondiale 2026, come sottolineato, appare ardua, ma l’arrivo di Gattuso infonde nuova speranza in un ambiente che necessita di un forte cambio di rotta e di una scossa emotiva. Sarà interessante osservare come l’ex centrocampista del Milan riuscirà a plasmare la sua squadra e a motivare i giocatori in vista dei prossimi cruciali impegni. L’Italia riparte da “Ringhio”.