Novellino sicuro: «Leao è più forte di Henry. Ti frega perché…». Le dichiarazioni del tecnico sul portoghese

Walter Novellino ha parlato a TMW di Leao.

LEAO – «Leao inizialmente pareva indolente ma ora è giocatore vero. Merito di Pioli che lo ha aspettato, al pari della società. Ha un gran cambio di passo, non lo devi far girare perchè sennò ti frega. Se parte in progressione non lo prendi. Dicono somigli ad Henry ma a mio parere è più forte fisicamente, ha qualcosa di lui ma agonisticamente tiene più il contatto, lui è uno che ti punta e ha forza»