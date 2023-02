Novellino: «Il Milan non è più una squadra». Le parole dell’allenatore ed ex calciatore sul Napoli

Walter Novellino ha parlato del Napoli e anche di Milan ai microfoni di TMW. Ecco le parole dell’allenatore ed ex calciatore:

«Il segreto del Napoli è la qualità. Un altro punto di forza, poi, sono i nuovi acquisti. Giuntoli ha preso dei giocatori perfetti nel modulo di Spalletti. Kim e Kvaratskhelia mi hanno impressionato. Lobotka ha una qualità unica come tutti i componenti. Lozano rispetto allo scorso anno è molto migliorato. La cosa fondamentale, in più, è che sono squadra. Per esempio il Milan non lo è più».