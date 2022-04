Nosotti: «Milan sotto pressione ma ha le qualità per rimanere davanti»

Marco Nosotti, noto giornalista, ha analizzato la sfida di questa sera tra Milan e Bologna: rossoneri a caccia dei tre punti

Intervenuto a Sky, Marco Nosotti ha parlato in questi termini della sfida di questa sera tra Milan e Bologna:

«C’è pressione anche se questa squadra ha gli anticorpi con Pioli alla guida. È il primo Bologna del post Sinisa Mihajlovic, ci potrebbe essere qualcosa in più che mettono in giocatori. Il Milan sentirà la pressione ma ha dato prova di trovare soluzioni tecniche e tattiche nelle difficoltà. Il Milan ha costruito una maturità e un’idea di gioco che sono tali per rimanere davanti: si è meritato la possibilità di vincere lo scudetto. Ha questa possibilità da giocarsela fino in fondo. Poi è una partita di calcio, tutto può succedere».