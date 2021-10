Nocerino: «Scudetto? Ad oggi il Napoli è avanti rispetto al Milan»

Antonio Nocerino, ex giocatore del Milan, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di FootballNews24, ecco le sue parole

Sulla corsa scudetto: «Sono due anni che questa squadra ha una continuità incredibile, andrebbero a coronare il percorso fatto. Potrebbe giocarselo con il Napoli, è impossibile fare ipotesi a lungo termine: può succedere davvero di tutto. Ad oggi la squadra di Spalletti la vedo leggermente avanti».

Sulla squadra che l’ha sorpreso di più in queste prime otto giornate di campionato: «Il Milan, mi piace molto come giocano. Hanno una grande identità e stanno facendo veramente bene. Nonostante le diverse assenze questa squadra non ha mai perso la propria fisionomia di gioco».