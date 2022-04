Nocerino: «La corsia sinistra del Milan sembra quella del Liverpool». Le parole dell’ex centrocampista rossonero

Antonio Nocerino ha parlato di Milan a calciomercato.com.

Le sue parole: «Il Milan ha una corsia mancina fortissima, parliamo di giocatori devastanti negli spazi. Se parte in progressione, Theo spacca le partite. E lo fa spesso accentrandosi, grazie ai movimenti del portoghese, bravo a dare ampiezza alla manovra. È una delle fasce migliori del campionato e funziona perché si dividono i compiti alla grande. Guardando in Europa, penso alle corsie che ha il Liverpool con Salah, Mané e i due terzini a supporto. Il livello è quasi come quello».