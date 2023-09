Noah Okafor, attaccante del Milan, si è “presentato” ai tifosi rossoneri sui social dopo il gol di ieri a Cagliari: il post dello svizzero

Attraverso il proprio profilo Instagram, Noah Okafor, in gol ieri a Cagliari, si è di fatto “presentato” come nuovo numero 17 del Milan. Lo svizzero in estate ha ereditato il numero da Leao, passato al 10.