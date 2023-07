Okafor e l’aneddoto con Leao: il retroscena di Noah

Noah Okafor, nuovo acquisto del calciomercato Milan, ha svelato un aneddoto relativo alla conoscenza con Rafael Leao

Durante l’intervista a Milan Tv, Noah Okafor, nuovo acquisto del calciomercato Milan, ha dichiarato:

«Rafa lo conosco fuori dal campo: dopo le partite di Champions abbiamo iniziato a scriverci e a scambiarci le maglie. Mi parla del Milan come di un grande club, in cui ci sono giocatori forti, veloci, che dribblano. Finalmente lo vedrò anche dentro il campo e non solo fuori. Siamo una squadra forte, con obiettivi importanti. Domani andrò a Los Angeles e conoscerò i compagni: sono tutti simpatici, alla mano».

