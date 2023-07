Okafor racconta le emozioni vissute a San Siro: le sue parole

Noah Okafor, nuovo acquisto del Milan, ha raccontato le emozioni vissute giocando a San Siro col Salisburgo: le dichiarazioni

Durante l’intervista a Milan Tv, Noah Okafor ha dichiarato:

«All’andata in Champions ho segnato, al ritorno sono rimasto impressionato da San Siro: i tifosi hanno sostenuto la squadra per 90 minuti, è stato incredibile. Il Milan aveva tanti giovani, ha provato a giocare a calcio. Io sono qui per dare il massimo e aiutare la squadra. Non vedo l’ora di iniziare».

CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI COMPLETE