Nkunku arma a gara in corso, per Udinese Milan: lo ha svelato Landucci

Milan Lecce, Allegri rivoluziona la difesa: ecco cosa filtra alla vigilia della sfida di Coppa Italia

Ronaldo il fenomeno compie gli anni, il Milan gli fa gli auguri sui social! Il messaggio postato dal club rossonero

Milan Lecce, Luka Modric partirà sicuramente dalla panchina: a gestire il centrocampo ci sarà questo giocatore

Milan Lecce, ci sarà un esordio da titolare nella sfida di domani sera: Allegri ha in mente questa mossa a sorpresa

2 giorni ago

Nkunku

Nkunku sta bene ma non ha 90 minuti nelle gambe, lo ha detto Landucci nel prepartita. Può essere un jolly nella ripresa

Nel corso di Udinese-Milan, sfida cruciale valida per la quarta giornata di Serie A, l’attenzione è tutta su un potenziale esordio in maglia rossonera: quello di Christopher Nkunku, il versatile attaccante francese. A gestire la squadra a bordocampo, in assenza dello squalificato Massimiliano Allegri, c’è il suo vice, Marco Landucci, un volto noto e fidato dello staff tecnico.

Landucci, che ha preso il posto dell’allenatore milanista per questa partita, ha confermato che Nkunku sta bene fisicamente. Tuttavia, il giovane talento non ha ancora i 90 minuti nelle gambe per sostenere un’intera partita. Questo significa che il suo ingresso in campo, se avverrà, sarà a gara in corso, probabilmente nel secondo tempo.

L’arrivo di Nkunku, noto per la sua velocità, il dribbling e la capacità di giocare in diverse posizioni dell’attacco, è stato uno dei colpi di mercato più importanti del Diavolo. I tifosi sono in trepidante attesa di vederlo all’opera, sperando che possa portare un contributo decisivo e imprevedibile.

La scelta di Landucci di tenere Nkunku in panchina inizialmente dimostra cautela e la volontà di non forzare il rientro del giocatore. Questo approccio graduale serve a preservarlo da infortuni e a permettergli di integrarsi al meglio negli schemi della squadra.

L’impiego del calciatore a gara in corso potrebbe essere la chiave per sbloccare il risultato, specialmente se la partita dovesse rimanere bloccata. I sostenitori milanisti sperano che l’ingresso di Nkunku possa dare una scossa alla squadra e aiutarla a conquistare i tre punti contro i padroni di casa.

