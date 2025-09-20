Nkunku arma a gara in corso, per Udinese Milan: lo ha svelato Landucci

Nkunku sta bene ma non ha 90 minuti nelle gambe, lo ha detto Landucci nel prepartita. Può essere un jolly nella ripresa

Nel corso di Udinese-Milan, sfida cruciale valida per la quarta giornata di Serie A, l’attenzione è tutta su un potenziale esordio in maglia rossonera: quello di Christopher Nkunku, il versatile attaccante francese. A gestire la squadra a bordocampo, in assenza dello squalificato Massimiliano Allegri, c’è il suo vice, Marco Landucci, un volto noto e fidato dello staff tecnico.

Landucci, che ha preso il posto dell’allenatore milanista per questa partita, ha confermato che Nkunku sta bene fisicamente. Tuttavia, il giovane talento non ha ancora i 90 minuti nelle gambe per sostenere un’intera partita. Questo significa che il suo ingresso in campo, se avverrà, sarà a gara in corso, probabilmente nel secondo tempo.

L’arrivo di Nkunku, noto per la sua velocità, il dribbling e la capacità di giocare in diverse posizioni dell’attacco, è stato uno dei colpi di mercato più importanti del Diavolo. I tifosi sono in trepidante attesa di vederlo all’opera, sperando che possa portare un contributo decisivo e imprevedibile.

La scelta di Landucci di tenere Nkunku in panchina inizialmente dimostra cautela e la volontà di non forzare il rientro del giocatore. Questo approccio graduale serve a preservarlo da infortuni e a permettergli di integrarsi al meglio negli schemi della squadra.

L’impiego del calciatore a gara in corso potrebbe essere la chiave per sbloccare il risultato, specialmente se la partita dovesse rimanere bloccata. I sostenitori milanisti sperano che l’ingresso di Nkunku possa dare una scossa alla squadra e aiutarla a conquistare i tre punti contro i padroni di casa.