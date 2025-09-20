Landucci a DAZN: «Modric mi emoziona. Nkunku sta bene, ma non ha 90 minuti»

Landucci, vice di Massimiliano Allegri, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel prepartita di Udinese-Milan.

UDINE SNODO CRUCIALE – «L’Udinese è una grande squadra: ha pareggiato col Verona, ha battuto l’Inter e ha battuto il Pisa. È imbattuta. Sono molto fisici e tecnici. Sappiamo che ad Udine le partite sono sempre molto dure. Veniamo da due buone gare e vogliamo fare anche la terza».

MODRIC E I CENTROCAMPISTI – «I centrocampisti sono cambiati come posizione. Nel calcio di adesso è occupazione degli spazi. Chiediamo alle mezzali di inserirsi. Modric… Mi piace precisare la persona che è. Ogni tanto gli faccio la battuta… Domenica dopo la partita gli ho detto che mi emoziona per come è. Una persona seria, con un’educazione veramente alta».

LE CONDIZIONI DI NKUNKU – «Sta molto bene, ma non ha ancora tutti i 90 minuti. È un giocatore molto forte secondo noi, bravo. Nel calcio di adesso i cambi determinano il risultato. Avere un giocatore a partita in corso come lui, ma anche gli altri, è molto importante».