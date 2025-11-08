Nkunku confermato titolare in Parma Milan: retroscena da Milanello, Allegri ha chiesto questa cosa all’attaccante francese

Nkunku, dopo la gara contro la Roma, verrà confermato titolare in coppia con Leao anche stasera contro il Parma: gol per il primato

La trasferta del Tardini contro il Parma rappresenta per il Milan un appuntamento cruciale con molteplici risvolti. Conquistare i tre punti, infatti, permetterebbe ai rossoneri non solo di affrontare la sosta con serenità, ma anche di compiere un balzo significativo in classifica.

Nkunku titolare e il primo posto in classifica: l’obiettivo è la vetta

Vincere a Parma significherebbe prima di tutto sfatare il tabù piccole, contro le quali il Milan in questa stagione ha conquistato solo 4 punti disponibili su 9.

Ma l’obiettivo più stimolante è la vetta. Una vittoria consentirebbe al Milan di scavalcare per almeno una notte squadre come Napoli, Roma ed Inter e di portarsi, seppur temporaneamente, in testa alla classifica.

La strategia di Allegri: Leao e Nkunku titolari

La trasferta del Tardini è descritta come «antipatica, insidiosa», e deve essere approcciata nel migliore dei modi, come ribadito da Massimiliano Allegri in conferenza stampa.

Il tecnico toscano, al netto delle assenze (Rabiot e Gimenez), punterà sui suoi uomini migliori per centrare l’obiettivo. Lo conferma anche Tuttosport, che titola in prima pagina: «Milan da sorpasso con Leao e Nkunku». La coppia d’attacco formata dal portoghese e dall’ex Lipsia è attesa titolare per spingere subito sull’acceleratore.

Un elemento chiave sarà il recuperato Christian Pulisic: l’americano partirà dalla panchina, ma potrà diventare un’«arma da poter sfruttare a partita in corso» per sbloccare o chiudere la gara.