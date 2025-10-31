Nkunku titolare in Milan Roma? Allegri ha già sciolto le riserve, francese avvisato a Milanello. Ecco con chi farà coppia

Nkunku giocherà titolare contro la Roma a San Siro: Massimiliano Allegri pronto a lanciare il francese dal primo minuto

Il Milan si trova ad affrontare la Roma con un reparto offensivo fortemente ridimensionato. Oltre a Christian Pulisic, il cui rientro è posticipato alla gara successiva contro il Parma, Massimiliano Allegri rischia di non avere a disposizione due pedine essenziali del suo attacco.

Rafael Leão sta lottando contro un’«infiammazione all’anca», mentre Santiago Giménez è frenato da un fastidio alla «caviglia». Entrambi hanno seguito un programma di allenamento personalizzato e la loro presenza «in dubbio per la sfida casalinga contro i giallorossi». La speranza di Allegri è che possano recuperare quantomeno per un posto in panchina, con decisioni definitive attese in giornata.

Nkunku titolare in Milan Roma

Dinanzi a tali defezioni, il centravanti Christopher Nkunku emerge come l’indiziato principale per guidare l’attacco dall’inizio. Come anticipato da La Gazzetta dello Sport, il francese, acquistato in estate dal Chelsea per «37 milioni di euro più bonus», è pronto per il suo «esordio da titolare in Serie A», cercando il primo gol dopo le nove giornate iniziali.

Il partner offensivo: Loftus-Cheek in pole

Chi completerà il duo d’attacco con Nkunku? La scelta è ristretta tra Rafael Leão e Ruben Loftus-Cheek. La condizione del portoghese è la variabile decisiva: l’infiammazione all’anca, che gli «non permette all’ex Lille di scattare» efficacemente, sarà scrupolosamente valutata dallo staff medico.

Tuttavia, «La sensazione» diffusa, confermata da La Gazzetta dello Sport, è che il numero 10 rossonero «partirà con ogni probabilità dalla panchina». Questo scenario favorirebbe la promozione di Loftus-Cheek al fianco di Nkunku, creando una tandem fresca e fisica per il fondamentale match contro la Roma.