Leao in dubbio per la Roma: le parole di Pellegatti sulle condizioni del portoghese. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il Milan tira un sospiro di sollievo in vista del big match di San Siro contro la Roma di domenica. Dopo il pareggio in trasferta contro l’Atalanta, che ha lasciato in eredità un punto ma anche due infortuni preoccupanti, arrivano notizie rassicuranti direttamente dal fronte medico.

A fare il punto sulla condizione dei due attaccanti infortunati è stato Carlo Pellegatti, storico e apprezzato giornalista vicino alle vicende rossonere, nel suo consueto aggiornamento video sul canale YouTube. Le parole di Pellegatti hanno subito attenuato l’allarme che si era diffuso tra i tifosi del Diavolo.

Rafael Leao: Lesione Esclusa, Ma Cautela Necessaria

L’attenzione maggiore era rivolta a Rafael Leao, l’esterno portoghese noto per la sua straordinaria progressione e il talento imprevedibile. Il jolly offensivo era uscito anzitempo nella gara di Bergamo per un fastidio all’anca.Pellegatti ha confermato l’esito degli esami strumentali: “Di giorno in giorno capiremo per la condizione di Rafael Leao. Problema all’anca. Ieri esami, esito negativo, quindi tutto bene, non ha nessuna lesione.”Nonostante l’esclusione di lesioni gravi, la presenza del portoghese è ancora avvolta dalla cautela. Il giocatore, un elemento chiave nelle strategie del tecnico Massimiliano Allegri, il saggio allenatore livornese che punta sulla solidità tattica, verrà monitorato quotidianamente dallo staff medico. La sua disponibilità per la cruciale sfida contro i giallorossi verrà decisa solo nelle ultime ore prima del match.

Anche Santiago Gimenez Verso il Recupero

Notizie incoraggianti arrivano anche su Santiago Gimenez, l’attaccante messicano impegnato in un difficile digiuno di gol in campionato. El Bebote era stato sostituito anch’egli nel corso della partita contro l’Atalanta a causa di un problema fisico.Sulla sua condizione, Pellegatti ha espresso un cauto ottimismo, citando le prime sensazioni raccolte: “Anche lui [Gimenez] è uscito dalla partita contro l’Atalanta con un problema che però sembra superabile. Anche lui bisogna aspettare di giorno in giorno.”La potenziale disponibilità di entrambi i calciatori è fondamentale per la gestione della rosa da parte di Allegri e di Igli Tare, il nuovo direttore sportivo albanese, che ha già pochi margini di manovra in attacco data l’assenza di attaccanti centrali alternativi. La speranza, condivisa dall’ambiente rossonero, è che Leao e Gimenez possano dare il loro contributo per cercare una vittoria fondamentale contro la Roma.