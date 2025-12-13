Nkunku, Allegri carica il francese: nuova chance col Sassuolo, tecnico confortato da questo aspetto

Nkunku, vista l’assenza di Leao per infortunio, partirà titolare anche domani contro il Sassuolo: Allegri confortato dal secondo tempo di Torino

Con l’assenza di Rafael Leão per la sfida di domani, domenica 14 dicembre, contro il Sassuolo, l’attacco del Milan si affiderà ancora una volta a Christopher Nkunku. L’edizione odierna di Tuttosport dedica ampio spazio al francese titolando eloquentemente: «Per Nkunku mezzogiorno alla Leão».

Nkunku, altra grande chance col Sassuolo

Il lunch match (ore 12:30) sarà una prova cruciale per Nkunku, che finora è stato etichettato come un “flop” di mercato da parte di alcuni commentatori. Massimiliano Allegri ha però deciso di dargli piena fiducia, confermandolo nell’undici iniziale per la terza partita consecutiva.

Ruolo: Nkunku sarà schierato in attacco, affiancando Christian Pulisic , e «giostrare da centravanti» .

Nkunku sarà schierato in attacco, affiancando , e . Segnali Positivi: Tuttosport sottolinea che l’attaccante ha mostrato «segnali confortanti» nell’ultima uscita contro il Torino, ma ora è chiamato alla conferma definitiva contro i neroverdi di Fabio Grosso.

La continuità offerta da Allegri è la sua grande occasione per dimostrare il suo valore. In un periodo in cui il Milan è alla spasmodica ricerca di un centravanti di livello per puntare allo Scudetto, una prestazione convincente di Nkunku potrebbe alleggerire le pressioni sul mercato di gennaio di Igli Tare.

L’intesa con Pulisic, l’uomo in più del Milan in questo avvio di stagione, sarà la chiave per sbloccare la partita e garantire i tre punti vitali per mantenere la vetta della classifica. Il Diavolo si affida al francese per colmare il vuoto lasciato da Leão.