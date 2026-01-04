Calciomercato
Nkunku, spunta il retroscena: l’ha comunicato ai suoi agenti, decisione presa per il futuro. Ultime
Nkunku, c’è il retroscena: al momento l’attaccante francese non ha aperto al trasferimento in Turchia. La ricostruzione
Il calciomercato invernale del Milan ruota attorno al futuro di Christopher Nkunku. Nonostante la doppietta al Verona sembrasse aver rilanciato le sue quotazioni nel progetto di Massimiliano Allegri, le sirene turche continuano a suonare con insistenza. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il Fenerbahçe è in forte pressing, ma l’operazione si scontra con ostacoli economici e, soprattutto, con la volontà del calciatore.
Nkunku, la richiesta di Tare e il nodo dello sconto
Il DS rossonero Igli Tare è stato chiaro: il talento francese non è incedibile, ma per lasciarlo partire serve un’offerta che non generi minusvalenze a bilancio:
- La cifra: Il Milan pretende 35 milioni di euro, pareggiando sostanzialmente l’investimento estivo.
- La replica turca: Il club di Istanbul, pur avendo una disponibilità economica importante, ha chiesto immediatamente un forte sconto sulla valutazione del cartellino, cercando di far leva sul rendimento finora altalenante del giocatore in Serie A.
Il fattore Tedesco e il “no” di Nkunku
A guidare l’assalto turco è Domenico Tedesco, sulla panchina del Fenerbahçe e mentore di Nkunku ai tempi del Lipsia. Nonostante il legame profondo con il tecnico italiano, il francese non sembra affatto convinto dal trasferimento:
- Destinazione non gradita: Nkunku non considera il campionato turco lo step ideale per la sua carriera nel 2026, anno dei Mondiali.
- Voglia di riscatto: Dopo il gol a Cagliari e la doppietta al Verona, Christopher vuole dimostrare di poter essere un pilastro del Milan di Allegri, convinto di poter ribaltare i giudizi negativi della prima parte di stagione.