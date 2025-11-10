Nkunku oggetto del mistero: investimento da 40 milioni di euro assolutamente non ripagato. Il Milan cerca risposte dal francese

Nkunku resta un oggetto misterioso in questo inizio di stagione: l’investimento da 40 milioni di euro non è stato ripagato. Il Milan cerca risposte

L’arrivo di Christopher Nkunku dal Chelsea in estate per una cifra superiore ai 40 milioni di euro aveva acceso l’entusiasmo del popolo rossonero. Le sue indubbie qualità tecniche e balistiche, esaltate in passato anche dal suo ex allenatore Enzo Maresca, avevano creato grandi aspettative.

Tuttavia, dopo oltre due mesi dall’inizio del campionato, la realtà è ben diversa. Il problema del francese non risiede nelle sue capacità, ma nella scarsa incisività mostrata finora.

Nkunku, 252 minuti sottotono e il giudizio del Corriere

Nonostante i minuti giocati – ben 252 in Serie A – Nkunku «non ha ancora convinto». Le sue prestazioni sono state altalenanti, lasciando l’impressione che il Milan non stia sfruttando al meglio il potenziale di un investimento così oneroso.

Per questo motivo, la stampa non ha usato mezzi termini. Il Corriere dello Sport ha analizzato la situazione con un titolo che è un vero e proprio campanello d’allarme: «Nkunku oggetto del mistero».

Il quotidiano sottolinea la necessità di «studiare, approfondire e risolvere» questo enigma tattico nel corso della sosta per le Nazionali. C’è la speranza che l’attaccante torni «rivitalizzato» e che Allegri possa trovare la chiave per integrarlo perfettamente nel suo scacchiere. La sua resa è infatti cruciale per dare spessore all’attacco rossonero e giustificare una spesa così significativa sul mercato.