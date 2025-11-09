Leao centravanti per il futuro: l’evoluzione tattica di Allegri e il crollo momentaneo di Nkunku. Cosa cambia in casa rossonera

Leao, le prove ottime da centravanti sono in aumento: cosa cambia nel futuro del Milan considerando anche l’opaco momento di Nkunku

Nonostante il deludente pareggio contro il Parma, la prestazione di Rafael Leão ha offerto al Milan una conferma importante per il presente e il futuro. Con 53 gol e 40 assist nelle ultime sei stagioni di Serie A (unico a raggiungere la quota 40+40), Leão è il trascinatore indiscusso. Al Tardini, pur subendo due reti, il portoghese si è rivelato il miglior rossonero per qualità, intensità e atteggiamento.

Leao, l’evoluzione tattica voluta da Allegri

L’intuizione ambiziosa di Massimiliano Allegri è chiara fin dall’inizio: trasformare Leão in un centravanti vero e proprio, una rottura col recente passato. Sebbene il percorso non sia completo, i passi avanti sono incoraggianti. Contro il Parma, Leão ha giocato bene spalle alla porta, facendo salire la squadra e sacrificandosi anche senza palla. Ottimo il suo contributo nel gioco aereo di sponda e, fondamentale, il secondo calcio di rigore trasformato su due, risolvendo un “problema clamoroso” della scorsa stagione.

Leão stesso ha elogiato il tecnico: «Parliamo tanto di calcio e anche della vita in generale. Lui ha esperienza, sa gestire bene noi giovani e avere una figura così è importante», ha dichiarato a Dazn.

L’ombra di Nkunku e la crisi attacco

Se Leão certifica un’evoluzione, le ultime prestazioni di Christopher Nkunku evidenziano una crisi profonda. Il francese è la copia sbiadita del formidabile stoccatore ammirato al Lipsia: «gioca in punta di piedi, leggero e mai incisivo».

Con il rientro di Pulisic, Nkunku rischia di scivolare indietro nelle gerarchie. Allegri si trova a poter contare solo su due attaccanti solidi (Leão e Pulisic) su quattro, una situazione che impone profonde riflessioni sulle reali motivazioni dell’acquisto di Nkunku e sul rendimento di Gimenez, entrambi «due riserve lontane nel rendimento rispetto ai titolari». Lo riporta calciomercato.com.