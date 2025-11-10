Connect with us

Nkunku Milan, inizio a rilento per il francese: il primo gol in Serie A non è ancora arrivato e... Ultimissime

Kean salta la nazionale, il bomber non ha smaltito il problema fisico: chi è stato convocato al suo posto

Rinnovo Leao, contatti confermati con il Milan: volontà chiara del calciatore e... Ultimissime

Calciomercato Milan, Lewandowski arriva già a gennaio? Il bomber polacco ha un'idea ben precisa

Milan Inter, Massimiliano Allegri ha le idee chiare su Adrien Rabiot: cosa filtra in vista del derby

4 secondi ago

Nkunku Milan, inizio a rilento per il francese: il primo gol in Serie A non è ancora arrivato e… Ultimissime notizie sui rossoneri

L’arrivo di Christopher Nkunku in estate era stato accolto con grande entusiasmo a Milanello. Acquistato dal Chelsea per una cifra superiore ai 40 milioni di euro, il francese sembrava la soluzione definitiva per risolvere i problemi di inefficienza e concretezza del Milan nel reparto offensivo. Le aspettative erano altissime, ma le prestazioni in campo, al momento, raccontano una storia diversa e decisamente meno brillante.

Il giocatore, a quasi metà del girone d’andata, appare ancora spaesato e incapace di incidere con continuità. Nkunku sembra faticare ad adattarsi sia nel ruolo di prima punta – nonostante le dichiarazioni pubbliche di Igli Tare e Massimiliano Allegri che lo hanno sempre difeso – sia come alternativa o spalla di Leao. La sua posizione in campo e il suo rendimento sono diventati un tema di discussione che alimenta le perplessità dei tifosi.

I numeri, impietosi, confermano la difficoltà dell’attaccante. Dopo 252 minuti giocati in Serie A con la maglia rossonera, Christopher Nkunku è ancora a secco di reti in campionato. Il digiuno è lungo e preoccupante: l’unica marcatura messa a segno risale infatti allo scorso 29 settembre, nella gara di Coppa Italia contro il Lecce. Sono passati quasi due mesi da quell’unico guizzo.

La crisi di Nkunku non è solo una questione statistica, ma si riflette sul rendimento offensivo complessivo del Milan, che fatica a trovare punti di riferimento affidabili in attacco. La sosta per le nazionali offre ad Allegri un’opportunità cruciale per lavorare sull’integrazione tattica del francese. Il Milan ha bisogno di recuperare il suo costoso investimento, trasformando il potenziale in gol già a partire dalla ripresa del campionato, per non compromettere ambizioni e risultati.

