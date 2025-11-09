Nkunku Milan, Borghi critica la sua posizione in campo: «Non è una prima punta per me, dovrebbe giocare da…». Le ultimissime notizie

Il ruolo e il rendimento di Christopher Nkunku continuano a essere oggetto di dibattito, anche dopo il suo arrivo al Milan. L’attaccante francese, giunto dal Chelsea nell’ultima sessione di mercato, non ha ancora espresso appieno il suo potenziale in maglia rossonera, complice anche qualche problema fisico.

A intervenire sul tema è stato il noto giornalista Stefano Borghi, ospite negli studi di Sky Sport, che ha fornito la sua lettura sul posizionamento in campo del talentuoso calciatore.

Per Borghi, l’impiego di Nkunku come punta centrale non è la soluzione ideale per esaltarne le qualità: «Nkunku? È vero che al Chelsea ha giocato da 9, ma non è una prima punta per me». Il giornalista ha quindi indicato quale sia, a suo avviso, la sua posizione più congeniale.

Secondo l’analisi di Borghi, il francese è da considerarsi un giocatore che rende al meglio quando agisce alle spalle di un centravanti o partendo da una posizione più arretrata: «È un attaccante di sostegno».

Il commento di Borghi si conclude con un monito, non solo sulla sua posizione, ma anche sul contributo che ci si aspetta dal giocatore, viste le sue indubbie qualità: «Chiaramente lui deve dare di più». Il Milan e Allegri sperano di ritrovare presto la migliore versione di Nkunku, magari proprio nel ruolo di attaccante di sostegno per il quale sembra essere maggiormente indicato.