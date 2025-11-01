Connect with us

Nkunku, chance in Milan Roma: può essere la soluzione al problema gol? Lo score delle ultime stagioni

Leao per la terza di fila, Allegri si affida al numero 10: il Milan e San Siro hanno ancora bisogno di lui!

Lukaku torna in Supercoppa contro il Milan? Conte fa chiarezza sulle sue condizioni!

Gimenez non va, problemi sotto porta per l'attaccante del Milan: c'è un fattore da non sottovalutare

Serie A, la media punti degli allenatori: Allegri fra i top. Come cambia la classifica con Spalletti

4 secondi ago

Nkunku

Nkunku può essere la soluzione al problema centravanti? I numeri delle ultime stagioni dell’attaccante francese

Il Milan si trova ad affrontare una vera e propria emergenza nel reparto offensivo, acuita dall’infortunio che ha fermato Santiago Giménez. Il giovane attaccante messicano, soprannominato il “Bebote”, non è riuscito a sbloccarsi in questo avvio di stagione, restando a secco dopo ben nove giornate di campionato. La sua assenza per un problema fisico, che lo costringe a saltare la delicata sfida contro la Roma, sposta inevitabilmente i riflettori su chi dovrà raccogliere l’eredità al centro dell’attacco.

La carenza di reti da parte del terminale offensivo di ruolo, unita al desiderio di Massimiliano Allegri di dare compattezza e cinismo alla squadra, richiede una mossa decisa. Il tecnico pragmatista toscano, noto per il suo savoir-faire nel gestire le emergenze, ha individuato il sostituto ideale nel fantasista francese.

Christopher Nkunku: può essere la soluzione?

Domani, nel cruciale match contro i giallorossi, toccherà con ogni probabilità a Christopher Nkunku guidare l’attacco al fianco di Rafael Leão. L’attaccante francese, un giocatore polivalente e tecnicamente dotato, è la risposta che i rossoneri cercano per superare il problema del centravanti tradizionale.

La sua candidatura come “falso nueve” è supportata da un curriculum che, sebbene discontinuo nelle ultime stagioni, testimonia un potenziale realizzativo notevole. Il picco della sua carriera è stato raggiunto con il Lipsia nella stagione 2022/2023, quando ha messo a segno l’impressionante cifra di 24 gol in campionato, dimostrando di possedere sia la capacità di finalizzazione che quella di creare spazi per i compagni. Il passaggio al Chelsea è stato meno fortunato, con 18 gol complessivi in 62 gare nelle ultime due annate, ma l’esperienza e la duttilità tattica di Nkunku (può agire anche da trequartista o seconda punta) potrebbero rivelarsi l’elemento chiave per rinvigorire l’attacco del Diavolo.

Milan-Roma: La Prima Vera Prova da Centravanti per il Francese

Per l’ex Lipsia e Chelsea, la partita contro la Roma rappresenta un vero e proprio banco di prova. Schierato in una posizione più avanzata rispetto al suo ruolo naturale di incursore, Nkunku ha l’opportunità di dimostrare ad Allegri e ai tifosi rossoneri di poter essere la soluzione definitiva al “problema centravanti”. Il suo rendimento sarà attentamente monitorato, poiché dalla sua capacità di adattamento e di finalizzazione dipendono gran parte delle ambizioni del Milan di mantenere vive le speranze di alta classifica.

