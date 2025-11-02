News
Nkunku può risolvere il problema gol? Tra Lille e Chelsea: i numeri delle ultime stagioni
Nkunku avrà una grande chance in Milan Roma, Allegri spera in lui per risolvere il problema del gol dei centravanti
Il Milan si trova ad affrontare una vera e propria emergenza nel reparto offensivo, acuita dall’infortunio che ha fermato Santiago Giménez. Il giovane attaccante messicano, soprannominato il “Bebote”, non è riuscito a sbloccarsi in questo avvio di stagione, restando a secco dopo ben nove giornate di campionato. La sua assenza per un problema fisico, che lo costringe a saltare la delicata sfida contro la Roma, sposta inevitabilmente i riflettori su chi dovrà raccogliere l’eredità al centro dell’attacco.
La carenza di reti da parte del terminale offensivo di ruolo, unita al desiderio di Massimiliano Allegri di dare compattezza e cinismo alla squadra, richiede una mossa decisa. Il tecnico pragmatista toscano, noto per il suo savoir-faire nel gestire le emergenze, ha individuato il sostituto ideale nel fantasista francese.
Christopher Nkunku: può essere la soluzione?
Domani, nel cruciale match contro i giallorossi, toccherà con ogni probabilità a Christopher Nkunku guidare l’attacco al fianco di Rafael Leão. L’attaccante francese, un giocatore polivalente e tecnicamente dotato, è la risposta che i rossoneri cercano per superare il problema del centravanti tradizionale.
La sua candidatura è supportata da un curriculum che, sebbene discontinuo nelle ultime stagioni, testimonia un potenziale realizzativo notevole. Il picco della sua carriera è stato raggiunto con il Lipsia nella stagione 2022/2023, quando ha messo a segno l’impressionante cifra di 24 gol in campionato, dimostrando di possedere sia la capacità di finalizzazione che quella di creare spazi per i compagni. Il passaggio al Chelsea è stato meno fortunato, con 18 gol complessivi in 62 gare nelle ultime due annate, ma l’esperienza e la duttilità tattica di Nkunku (può agire anche da trequartista o seconda punta) potrebbero rivelarsi l’elemento chiave per rinvigorire l’attacco del Diavolo.
Milan-Roma: La Prima Vera Prova da Centravanti per il Francese
Per l’ex Lipsia e Chelsea, la partita contro la Roma rappresenta un vero e proprio banco di prova. Schierato in una posizione più avanzata rispetto al suo ruolo naturale di incursore, Nkunku ha l’opportunità di dimostrare ad Allegri e ai tifosi rossoneri di poter essere la soluzione definitiva al “problema centravanti”. Il suo rendimento sarà attentamente monitorato, poiché dalla sua capacità di adattamento e di finalizzazione dipendono gran parte delle ambizioni del Milan di mantenere vive le speranze di alta classifica.