Gol Chukwueze: a segno l’attaccante del Milan con la Nigeria – VIDEO. Il rossonero firma prima l’assist poi la rete del 6-0

In Nigeria Sao Tome and Principe, è Samuel Chukwueze show. Il giocatore del Milan ha firmato prima l’assist per la tripletta di Victor Osimhen, poi è andato lui a rete per il 6-0 finale della nazionale nigeriana.

🚨 GOAL | Nigeria 6-0 São Tomé and Principe | Chukwuezepic.twitter.com/ak2eePlVfU — VAR Tático (@vartatico) September 10, 2023

Ecco il video della rete del rossonero.