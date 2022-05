Nieto (Le Parisien): «Donnarumma resterà al PSG per tanti anni»

Sébastien Nieto, giornalista di Le Parisien, ha fatto il punto sul futuro di Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan

Intervistato in esclusiva da juventusnews24, Sebastien Nieto, giornalista di Le Parisien, ha parlato così del futuro di Donnarumma:

«Donnarumma resterà sicuramente a Parigi nella prossima stagione. Tutti sono contenti di lui qui. È stato sfortunato contro il Real Madrid, ma tutti sanno quanto è forte. Il Psg cercherà una soluzione per dare via Keylor Navas, a titolo definitivo o in prestito. Donnarumma rimarrà e sarà il numero 1 a Parigi per le prossime stagioni».

