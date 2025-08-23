Nicola a DAZN: «Felice per i nostri tifosi, grande orgoglio venire a San Siro e...»

Nicola, tecnico della Cremonese, ha parlato a DAZN dopo la storica vittoria della squadra a San Siro contro il Milan: le dichiarazioni

Dopo un’intensa partita a San Siro, culminata con una sorprendente sconfitta per il Milan contro la Cremonese, l’allenatore Davide Nicola è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare il risultato di 1-2. Le sue dichiarazioni, cariche di analisi e onestà, hanno gettato luce sulle dinamiche che hanno portato la sua squadra a ottenere una vittoria storica e inaspettata. Questo risultato, oltre a essere un’iniezione di fiducia per la Cremonese, rappresenta un duro colpo per il Milan di Allegri, che si trova ora a fare i conti con un’imprevista battuta d’arresto in casa.

Le Dichiarazioni di Davide Nicola e l’Analisi Tattica 🎙️

Nicola non ha nascosto la sua soddisfazione per la prestazione dei suoi ragazzi, sottolineando come la determinazione e il sacrificio siano stati gli ingredienti chiave per superare un avversario di così alto profilo. “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile,” ha affermato l’allenatore, “ma la squadra ha saputo soffrire e sfruttare le poche occasioni che ci sono state concesse.” La Cremonese ha mostrato una difesa solida e un pressing costante che ha messo in difficoltà la manovra offensiva del Milan, apparso a tratti disorientato e poco incisivo. La tattica di Nicola, incentrata su un gioco aggressivo e contropiedi rapidi, ha colto di sorpresa il Milan, che non è riuscito a trovare le contromisure adeguate.

VITTORIA – «Venire a San Siro e riuscire a portare via punti non è mai facile. Pur con grande rispetto dell’avversario puntavamo a fare la nostra prestazione. Avere lo spirito di squadra, avere un’organizzazione definita, vedere marcature dinamiche eseguite bene e lavorare da squadra era la partita che dovevamo e volevamo fare. Sappiamo che la strada è lunga, ma portare punti così da un campo del genere ti dà ancora più energia».

ORGANIZZAZIONE – «Grande rispetto della qualità del Milan. Sapevamo che dovevamo fare una partita in cui in fase difensiva non dovevamo schiacciarci troppo: in alcuni momenti per merito del Milan è successo. Ma siamo stati bravi a tenere le distanze. Andiamo avanti così, lavorando seriamente sapendo che non bisogna dire tante cose inutili. Il nostro campionato ce lo dobbiamo costruire, fare punti così fa piacere. Sono contento per i nostri tifosi, quando riesci a regalargli una vittoria del genere tutto acquista più senso».