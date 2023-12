Questa sera il Milan affronterà il Newcastle in Champions League. In vista del match ballottaggio in attacco per Howe

Ultimi dubbi da sciogliere. Questa sera il Milan affronterà il Newcastle in Champions League. In vista del match ballottaggio in attacco per Howe:

come riportato da Sky Sport l’allenatore dei bianconeri è indeciso se schierare dal 1′ Isak o Wilson.