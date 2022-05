Nesti: «Milan, lo scudetto è stata una scala a Pioli»

Carlo Nesti, noto giornalista, ha analizzato tutte le sfaccettature dello scudetto vinto dal Milan di Pioli: le sue dichiarazioni

Carlo Nesti ha parlato in questi termini del Milan nel diario dei suoi pensieri in formato “NES-tweet” :

«Sostenibilità, idee, gioventù, miglioramenti e collettivo. E’ la scala a Pioli dello scudetto rossonero, con 5 gradini per conquistare la gloria. La sostenibilità è quella di chi, pilotato dal fondo Eliott, non ha mai perso di vista il bilancio, a costo di dolorose rinunce: stra-Maignan per Donnarumma. Le idee sono quelle di chi, con Maldini e Massara, ha scovato giocatori laddove nessuno li cercava, dai Kalulu ai Tomori. La gioventù è quella di chi ha programmato il futuro, puntando senza incertezze su pedine che parevano ancora acerbe, come Tonoli e Bennacer. I miglioramenti sono quelli di chi prima valeva 10, ed ora vale 100, passando dalla “diffidenza” alla “differenza”, attraverso la progressione straripante di Leao. Il collettivo è quello di chi ha saputo vincere senza vantare la rosa più forte, ma la più affiatata, con il traino carismatico di assi utili al contagocce: Ibrahimovic e Giroud».