Nesta senza freni al BSMT! Le dichiarazioni dell’ex difensore del Milan spiazzano tutti. Segui le ultimissime sui rossoneri

Una vera e propria leggenda del calcio italiano, Alessandro Nesta, l’ex difensore centrale del Milan e della Nazionale, ha ripercorso la sua straordinaria carriera durante un’intervista esclusiva al podcast BSMT di Gianluca Gazzoli. Dagli anni alla Lazio al successo in rossonero, fino a un’analisi sull’attuale Diavolo, l’ex allenatore del Monza non ha lasciato nulla al caso.

Il Dramma Lazio e il “No” Iniziale al Milan

Nesta ha rivelato la difficoltà emotiva del suo addio alla Lazio: “Io non ci volevo andar via dalla Lazio.” La cessione al Milan non fu una scelta, ma una necessità estrema: “L’anno dopo sono stato costretto perché non prendevamo lo stipendio da 8 mesi, ma non solo i giocatori, tutti magazzinieri, tutti. C’era un casino nello spogliatoio che tu non hai idea.”

L’ex difensore ha poi svelato un incredibile retroscena di mercato: prima dei rossoneri, la sua destinazione era l’Inter o la Juventus. “Al Milan non volevo andare perché per me l’Inter era la squadra che poi avrebbe vinto l’anno dopo perché ero sicuro. E invece vinciamo la Champions League il primo anno,” ha ironizzato. La sua permanenza a Milano, inizialmente vissuta con disagio (i primi sei mesi “ho fatto schifo“), si è trasformata nei “10 anni più belli della mia vita“.

Thiago Silva, Il Compagno “Salvatore” e La Lezione di Ancelotti

Nesta ha descritto la cultura del lavoro a Milanello come “folle” per l’intensità degli allenamenti, una serietà che lo ha costretto ad adeguarsi al ritmo di compagni come Paolo Maldini.

L’ex difensore ha poi elogiato Thiago Silva, definito un “salvatore” per la sua carriera: “Meno male che è arrivato Thiago Silva che mi ha fatto rubare altri 3 anni di contratto, perché senza Thiago io non riuscivo a fa a correre.” Il brasiliano ha messo a posto le “pecche” dei suoi 35-36 anni.

Nesta ha infine espresso una profonda ammirazione per Carlo Ancelotti (il leggendario tecnico), elogiando la sua serenità e l’abilità nel gestire i grandi campioni: “Lui sa perfettamente dopo una sconfitta come si sente il grande giocatore e cosa gli deve dire.”

Il Milan di Oggi: Elogio a Tare e Ritorno di Allegri

Parlando del Milan (il Diavolo) attuale, in piena lotta per le posizioni di vertice, Nesta ha mostrato apprezzamento per la nuova gestione dirigenziale. “A me piace adesso questa parte di Milan. È arrivato Tare che è un direttore che ha esperienza, che è messo a posto.” Il riferimento è a Igli Tare, l’esperto dirigente albanese e nuovo DS del Milan.

Nesta ha espresso l’auspicio che il club, oggi guidato in panchina dal nuovo allenatore Massimiliano Allegri, il tecnico livornese, non perda la sua identità storica: “Si era persa l’identità, non vedevo più niente. Peccato perché il Milan ha un’identità forte, una storia troppo forte per essere messa lì nel magazzino e non ascoltata.”

Infine, sull’amico Paolo Maldini: “Per me lui è fatto per stare al Milan, il Milan è fatto per stare con lui. Credo che prima o poi l’amore ritornerà.”