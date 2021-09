Nedved ci crede: «Juventus? C’è tempo ancora per recuperare»

Pavel Nedved, dirigente della Juventus, ha parlato della stagione di bianconeri prima della partita contro il Malmoe. Le sue parole

Pavel Nedved ha parlato a prima del match tra Malmoe e Juve in Champions League. Le parole del dirigente della Juventus sulla stagione iniziata con un punto in tre partite.

STAGIONE LUNGA – «Sono d’accordo col mister. Si è appena partiti, dobbiamo rimanere tranquilli perché il lavoro di una stagione deve durare. Anche se non parti come vorresti c’è tempo per recuperare. Stasera sarebbe meglio partire con una vittoria».