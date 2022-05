Nedved «Ecco perchè non abbiamo rinnovato Dybala»

Pavel Nedved, vicepresidente della Juve, ha spiegato il mancato rinnovo di Paulo Dybala: le sue dichiarazioni

Pavel Nedved a Mediaset prima di Juve Inter, finale di Coppa Italia, ha parlato del mancato rinnovo di Dybala:

«È difficile dire dove. Noi abbiamo valutato il giocatore su tutti gli aspetti, al 100%. Dire dove è difficile. Le sue richieste erano altissime, noi non ce la sentivamo e le strade si sono divise. Non vuol dire che non è valido, è molto forte».