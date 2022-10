Nedved: «Vlahovic nuovo Ibra, alcuni bianconeri possono diventare Leao». Le parole del vicepresidente della Juventus

Pavel Nedved ha parlato a DAZN prima di Milan-Juve.

TEMPO DI ASSESTAMENTO – «Nel calcio non te lo danno. È molto difficile, soprattutto quando parti male. Ora cercheremo di recuperare punti. Questa partita è più importante per noi che per loro perché siamo in ritardo».

LEAO DETERMINANTE – «Sono d’accordo con Max, Leao anche l’anno scorso ha determinato. Un pezzo dello Scudetto appartiene a lui perchè è stato determinante. Noi abbiamo giocatori che potrebbero diventare come lui, sono sulla strada buona. Vlahovic è quel tipo di giocatore che può diventarlo, ricordiamo che è un 2000. Anche Kean. In Vlahovic vedo un piccolo Ibra. Quando è arrivato da noi nel 2004 non era l’Ibra di oggi, ma Vlahovic può diventare come lui».

MILIK PUO’ AIUTARE VLAHOVIC – «Assolutamente sì. Milik è già affermato, tecnicamente è molto valido, mi piace come viene incontro. E’ il giusto giocatore per lui, gli darà una mano. Lo abbiamo preso per questo».

COSA E’ MANCATO – «Difficile giustificare, non è mai bello trovare alibi. Abbiamo fatto tantissime valutazioni sui giocatori, cosa abbiamo sbagliato noi. Siamo ancora in fase per recuperare e fare una stagione importante. Tutte le cose insieme penso: gli infortuni, seppur pesanti, io vedevo più difficoltà fisiche. Ho visto una squadra macchinosa, pesante, debole nei contrasti. Non ho visto la vera Juve combattiva che deve essere».

RIMPIANTI – «Non si piange ora, si combatte per recuperare punti».