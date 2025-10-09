Connect with us

News

Nazionali Milan, Loftus-Cheek torna ad indossare la maglia dell'Inghilterra contro il Galles. Il resoconto del match

News

Tomori, dalle voci di mercato alla centralità con Allegri: futuro già delineato

News

Camarda da record, il talento di proprietà del Milan fa la storia: anche in under 21

News

Nazionali Milan, chi scenderà in campo questa sera: il programma

News

Nuovo San Siro, incontro in Comune: Scaroni e delegazioni di Milan e Inter con Sala e gli architetti Foster e Manica

News

Nazionali Milan, Loftus-Cheek torna ad indossare la maglia dell’Inghilterra contro il Galles. Il resoconto del match

Milan news 24

Published

4 giorni ago

on

By

Loftus Cheek

Nazionali Milan, 20 minuti in campo per Loftus-Cheek nell’amichevole dell’Inghilterra contro il Galles: il resoconto del match

La seconda sosta stagionale ha disperso i giocatori del Milan per le rispettive nazionali, impegnate tra le Qualificazioni ai Mondiali 2026 e gli Europei U21. Dopo settimane intense con la squadra di Massimiliano Allegri, i rossoneri cercano minuti e forma lontano da Milanello.

Nella serata di amichevoli, l’Inghilterra ha battuto il Galles per 3-0 grazie alle reti di Rogers, Watkins e Saka, confermando un ottimo stato di forma.

Per il Milan, la nota più importante è il rientro in campo con gli inglesi di Ruben Loftus-Cheek. Dopo essere rimasto in panchina nelle due precedenti gare, il centrocampista è subentrato al 70′ della ripresa, trovando finalmente minuti preziosi con i Tre Leoni. Sebbene la sua prestazione non abbia inciso in modo determinante sul risultato finale, l’obiettivo primario era ritrovare il ritmo partita dopo un periodo di inattività con la Nazionale. Questo rientro è un segnale positivo in vista del ritorno in Italia, dove Allegri conta sulla sua fisicità e capacità di inserimento per la lotta al vertice.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.