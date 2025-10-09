Nazionali Milan, Loftus-Cheek torna ad indossare la maglia dell’Inghilterra contro il Galles. Il resoconto del match

Nazionali Milan, 20 minuti in campo per Loftus-Cheek nell’amichevole dell’Inghilterra contro il Galles: il resoconto del match

La seconda sosta stagionale ha disperso i giocatori del Milan per le rispettive nazionali, impegnate tra le Qualificazioni ai Mondiali 2026 e gli Europei U21. Dopo settimane intense con la squadra di Massimiliano Allegri, i rossoneri cercano minuti e forma lontano da Milanello.

Nella serata di amichevoli, l’Inghilterra ha battuto il Galles per 3-0 grazie alle reti di Rogers, Watkins e Saka, confermando un ottimo stato di forma.

Per il Milan, la nota più importante è il rientro in campo con gli inglesi di Ruben Loftus-Cheek. Dopo essere rimasto in panchina nelle due precedenti gare, il centrocampista è subentrato al 70′ della ripresa, trovando finalmente minuti preziosi con i Tre Leoni. Sebbene la sua prestazione non abbia inciso in modo determinante sul risultato finale, l’obiettivo primario era ritrovare il ritmo partita dopo un periodo di inattività con la Nazionale. Questo rientro è un segnale positivo in vista del ritorno in Italia, dove Allegri conta sulla sua fisicità e capacità di inserimento per la lotta al vertice.